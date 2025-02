Vivarelli Colonna al ministero: "Siamo contrari"

GROSSETOCittadini, sindaci e associazioni dicono di ’no’ al parco eolico che dovrebbe insistere su Scansano e Magliano in Toscana. Su questo argomento è intervenuto anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. La posizione del primo cittadino maremmano è contraria e l’ha espressa ieri anche al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Proprio nella giornata di ieri ha avuto un incontro con il sottosegretario Claudio Barbaro, al fine di sottoporgli le preoccupazioni e le criticità emerse sul territorio riguardo alla proposta del parco eolico nell’entroterra della provincia di Grosseto. "È unanime la voce dei territori potenzialmente colpiti, sia direttamente che indirettamente, da una mega struttura, la cui presenza vanificherebbe anni di tradizioni e attività che, hanno reso il nostro territorio noto a livello internazionale - ha detto Vivarelli Colonna - sia per ciò che riguarda le produzioni agricole, agroindustriali, sia dal punto di vista paesaggistico e turistico, quando esistono aree marginali che potrebbero essere sfruttate senza danneggiare imprese e paesaggio". È stato inoltre sottolineato che il ministero dell’Ambiente si occupa della valutazione ambientale, ma non ha competenze sulle scelte di localizzazione degli impianti FER (fonti di energia rinnovabile) mentre è il ministero della Cultura che gestisce l’impatto paesaggistico attraverso le sovrintendenze. Quindi il prossimo passaggio di Vivarelli Colonna è al ministero della Cultura. "Per questo motivo - ha concluso - presto prenderò, insieme al senatore Petrucci e ai sindaci del territorio, un appuntamento con il ministero della Cultura per approfondire gli aspetti legati al paesaggio".