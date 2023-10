"Vitozza, Sorano: una perla ignorata dalla Soprintendenza"

Vitozza è una perla di architettura molto apprezzata anche dal mondo accademico, poco però dalla Soprintendenza. A denunciare questo è il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni e lo ha fatto al termine di uno stage che ha interessato studenti di Architettura dell’università di Firenze. Studenti che hanno effettuato uno stage di cinque giorni sotto la guida della professoressa Carmela Crescenzi, una delle maggiori esperte del rupestre, reduce da Genova Ypogea 2023, organizzata dalla Società Italiana di Speleologia, dove ha tenuto una relazione proprio sul villaggio rupestre di Vitozza. Gli studenti hanno incontrato il sindaco che ha ricordato loro la pubblicazione del Comune su Vitozza. Il sito di Vitozza è straordinario e per certi aspetti unico, non solo per la parte storica e archeologica ma anche per la flora e la fauna di grande valore.

"Questo patrimonio ha urgente bisogno di interventi di tutela e valorizzazione – ha sottolineato Vanni – ma purtroppo nonostante le sollecitazioni non si è trovata fino ad ora nessuna attenzione da parte della Soprintendenza di Siena. Nei giorni scorsi ho ricordato al presidente della Regione Giani che è in lista di attesa la richiesta del Comune di un finanziamento per redarre un progetto esecutivo per l’intero sito, con il quale partecipare a bandi nazionali ed europei".