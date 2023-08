"Visite guidate e degustazioni a Scansano: "La canzone di Giasone e Medea" in anteprima nazionale"

Per il "Teatro nel Bicchiere Festival" oggi alle 19.30 torna il consueto Tramonto all’Abitato etrusco di Ghiaccio Forte con lo spettacolo "La canzone di Giasone e Medea" in anteprima nazionale. Elena Bucci e Marco Sgrosso costruiscono un’intensa partitura drammaturgica intrecciando i testi di Euripide, Seneca, Apollonio Rodio per arrivare a Franz Grillparzer e Jean Anouilh. Ne sortisce un raccontare che delinea con precisione le vicende del mito e al tempo stesso appare di una sconcertante modernità. Entrare nel mito significa anche evocare l’armonia di una lingua perduta e i riti del ritrovarsi a ridere e a piangere in luoghi dove l’incanto della natura amplifica quello dell’arte, rinnovando la memoria del patrimonio ereditato da chi ha vissuto prima di noi perché torni ad essere suono vivo, coscienza, catarsi che trasforma il dolore in sapienza. È un mistero dal quale traiamo un respiro profondo che ci unisce.

Il programma della giornata prende il via alle 18 con le visite guidate all’area archeologica a cura di Sentieri di Toscana (prenotazioni al 3289045690), poi alle 19 degustazione enologica a cura dell’azienda biologica I Botri e dopo lo spettacolo cena contadina sotto le stelle nel Podere Olivetello (prenotazioni al 333-4858506).