Visite, attese infinite. Anche otto mesi per le patenti speciali e per l’invalidità civile

"Altro che medicina legale, questa la possiamo definire medicina illegale". Tuona così Stefano Corsini, di USB, denunciando i tempi di attesi che ad oggi si registrano a Grosseto per alcune prestazioni rilasciate appunto dalla medicina legale. Secondo una ricerca dell’Unione sindacale di Base, a Grosseto ci vogliono fino a 8 mesi per poter avere una visita per il riconoscimento di handicap (legge 104) nonostante l’Inps indichi 30 giorni. Sempre 8 sono i mesi di attesa per la commissione patenti speciali. "Vengono sistematicamente ignorati ed elusi - prosegue Corsini - gli sforzi del personale per rispettare i termini temporalmente accettabili per l’effettuazione delle visite.

Ci basti pensare agli 8 mesi per l’accertamento dell’invalidità civile e per il riconoscimento dell’handicap per la legge 104. Si tratta di una situazione inaccettabile che deve essere risolta per evitare di gravare ulteriormente sul persone e famiglie fragili". Poi Corsini tuona: "Servono assunzioni immediate - prosegue - che vadano a ovviare all’oramai insopportabile carenza di organico della medicina legale di Grosseto e anche la carenza di dotazione organica che vede, come accade anche in altri ambiti, la provincia di Grosseto penalizzata nei confronti di altre realtà dell’Asl Toscana sud-est". Gli abitanti di Grosseto sono 217mila e i numeri della medicina legale grossetana sono 3 medici e 6 amministrativi. Diversa ad esempio è la situazione ad Arezzo, dove la provincia conta circa 330mila abitanti e la rispettiva medicina legale si avvale di 9 medici e 19 amministrativi. La provincia di Siena infine conta circa 270mila abitanti, mentre sono 6 medici e 9 gli amministrativi della medicina legale. C’è poi da far fronte anche ai limiti che spesso le nuove tecnologiche rappresentano per gli abitanti più anziani, come ad esempio il nuovo sistema di prenotazione per la commissione patenti speciali.

"Un sistema, quello introdotto di recente che riguarda principalmente non certo i nativi digitali - prosegue Corsini -. Questo provoca molti disagi. Questo nuovo sistema di prenotazione prevede che l’utenza si rechi al cup dove le informazioni vengono date in maniera frammentaria non per colpa del personale del cup, ma a causa della mancanza di formazione specifica e si ritrovano a infine devono scaricare la documentazione da internet, tramite spid. Un sistema complicato, difficoltoso per le persone anziane e anche questo è stato mutuato da Arezzo". Poi Corsini conclude: "Tutto ciò dimostra a nostro parere- conclude - la Provincia di Grosseto necessita di una dirigenza di peso, espressione del territorio e che riesca a tutelare il territorio provinciale".

Nicola Ciuffoletti