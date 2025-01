Violenza sessuale e rapina. Le accuse di una turista. Il giudice assolve gli imputati

ISOLA DEL GIGLIO Assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza firmata ieri dal giudice dell’udienza preliminare Cecilia Balsamo, nei confronti di Paolo Aldi 59 anni e della compagna Francesca Giacomello, 37 anni. E le accuse da cui sono stati assolti erano davvero pesanti. Violenza sessuale, solo per lui, nei confronti di una turista che oggi ha 40 anni. Ma anche, per entrambi, le accuse di rapina, lesioni e danneggiamento. Il pubblico ministero Carmine Nuzzo, al termine della requisitoria, aveva insistito nella linea della procura, chiedendo la condanna per entrambi gli imputati. Tra novanta giorni il giudice Balsamo depositerà le motivazioni della sua decisione. La sentenza di ieri è la fase finale di un’indagine, culminata a ottobre del 2022 con l’arresto della coppia, che era iniziata nell’estate dello stesso anno, dal racconto della presunta vittima, la turista.

Colei che trovata a bordo strada dai carabinieri, aveva spiegato ai militari i giorni da incubo, a suo dire, trascorsi nell’appartamento dove viveva la coppia, (assistita in giudizio dagli avvocati Irene Mercuri del Foro di Firenze e Dario Candeloro del Foro di Roma). Appartamento dove la donna, in vacanza per alcuni giorni sull’isola, aveva dichiarato di avere subito violenza sessuale da parte dell’uomo, una volta che la compagna era uscita di casa. Ma anche botte e che le era stato rubato con la forza e distrutto il telefono cellulare. Fino a quando lei, che era arrivata in contatto con la coppia per avere un po’ di cocaina, non era riuscita ad andare via. Nei suoi racconti, lei sarebbe stata picchiata e costretta dall’uomo ad avere un rapporto sessuale in cambio di altra droga. Mentre la donna le aveva sequestrato e distrutto il telefonino. Una parte degli episodi narrati, sarebbero accaduti durante una cena alla quale erano presenti anche altre persone, oltre gli imputati e la presunta vittima. Il giudice non ha ritenuto che questi fatti siano accaduti.

Cristina Rufini