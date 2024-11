Violenza di genere e disabilità. Un incontro

Importante iniziativa a Porto Santo Stefano in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Lunedì alle 17 in Comune si terrà l’incontro dal titolo "Il 25 novembre e la violenza silenziosa". L’iniziativa è promossa dal Comitato di familiari "Luce oltre il tunnel", dall’associazione "Oltre lo Sguardo" e da Argentario Senza Ostacoli, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune. L’incontro sarà incentrato sulla violenza nei confronti delle donne con disabilità, una violenza "silenziosa", spesso ignorata e quasi mai denunciata. L’evento, che ha il patrocinio del Comune e dell’associazione antiviolenza Olympia de Gouges, sarà moderato dalla giornalista Carla Cucciarelli, con gli interventi di Valeria Alpi, giornalista e formatrice con disabilità e autrice dell’opera "La voce a te dovuta. Donne con disabilità e violenza di genere", e di Simona Lancioni, responsabile di "Informare un’H". L’incontro sarà trasmesso in diretta dalla social Tv "Lifebox Streaming". "In questa giornata – dice Elena Improta, presidente di Oltre lo sguardo – abbiamo voluto accendere una luce su quanto accade nel mondo della disabilità dove le vittime, ancor più fragili e indifese, spesso subiscono in silenzio, non avendo neanche la possibilità, o le capacità, di chiedere aiuto o di denunciare quanto accade".

"È necessaria un’educazione sociale per puntare l’attenzione su aspetti della vita quotidiana che potrebbero essere l’occasione per porre in atto comportamenti violenti – ha aggiunto Paola Pucino, assessore al Sociale del Comune –. Anche l’arte può veicolare potenti messaggi sociali".