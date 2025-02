Vìola il divieto di avvicinamento, arrestata

GROSSETO

Ha violato il divieto di avvicinamento alla casa dove per 15 anni aveva vissuto con il marito, più anziano di lei, che l’accusa di maltrattamenti. Per questo a lei, una donna di 53 anni, era stato ordinato di non avvicinarsi a quell’abitazione. Ma proprio nel giorno di San Valentino, lei ha deciso di andare in quell’appartamento. Lei si è giustificata dicendo che voleva aiutare il marito e sua madre perché bisognose di sostegno e comunque il marito voleva ritirare la denuncia. In realtà lui, che ha raccontato di essere stato buttato fuori di casa, dopo essersi recato in un centro commerciale, ha contattato un amico al quale ha raccontato tutto e lui ha allertato i carabinieri. I militari dell’Arma, poi, hanno arrestato la 53enne. Ieri l’udienza in Tribunale davanti al gip. Arresto convalidato e ora per lei divieto di dimora a Grosseto.