Una villa all’Argentario per il proprietario di Vinted

Cala Piccola (Grosseto), 12 giugno 2025 – Una villa a Cala Piccola per Justas Janauskas, uno dei proprietari di Vinted. Sono ancora molti i vip, appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica, della moda o dell’imprenditoria, che acquistano una proprietà all’Argentario.

Una delle zone più gettonate è proprio quella di Cala Piccola, che pullula di abitazioni più o meno di lusso, soprattutto nella parte che dall’hotel si dirama verso il mare, in una delle cale più belle del promontorio. Tanto da far innamorare anche i multimilionari imprenditori che decidono di acquistare un angolo di paradiso, come nel caso di Justas Janauskas, che assieme a Milda Mitkute è uno dei proprietari del famoso portale per la vendita e lo scambio di articoli nuovi o di seconda mano, principalmente abbigliamento e accessori.

L’azienda è stata creata nel 2008 a Vilnius, in Lituania, paese di origine di Janauskas. Stando agli ultimi dati riportati di Wikipedia, a giugno 2024 Vinted opera in ventuno Paesi e conta più di 65 milioni di utenti registrati. Diventata una startup “unicorno” e nel novembre 2024 la piattaforma è stata valutata 5 miliardi di euro.

La villa è stata acquistata da Janauskas da circa un paio d’anni, anche se la notizia è emersa solo in questi giorni, per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, effettuando anche importanti lavori di ristrutturazione.

I “vicini” di casa del co-proprietario di Vinted sono di tutto rispetto, da Renato Zero e tanti altri che proprio in quella zona dell’Argentario vanno a passare le proprie vacanze, così come gli eredi dell’amata Raffaella Carrà. E tanti altri che, sparsi per il territorio, negli anni hanno deciso di diventare degli “argentarini”, come i cantanti Harry Styles e Tommaso Paradiso. Insomma, le ville dell’Argentario attirano ancora le personalità dei vari settori, rappresentando anche in questo caso, nonostante i tempi siano cambiati, un pezzetto di Dolcevita sul promontorio.