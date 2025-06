Gli eventi nella splendida Capalbio. Inizia lo spettacolo di Sergio Sgrilli

CAPALBIO

Film, libri, musica, teatro e molto altro, presentata la stagione culturale di Capalbio. Tanti appuntamenti promossi dal Comune in collaborazione con Fondazione Capalbio, Ccn e le associazioni del territorio, con il concerto di Sergio Sgrilli che aprirà la rassegna venerdì 20 giugno, alle 21, in piazza dei Pini, con il suo spettacolo musicale "Vieni che te le suono", un appuntamento promosso da Ccn Capalbio. Poi sabato 21 giugno la mostra fotografica di Lina Pallotta, a cura di Galleria Il Frantoio. Il 27 giugno, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, ci sarà la proiezione "I nipoti dei fiori" di Aureliano Amadei, mentre dal 2 luglio comincerà la rassegna Filminsieme sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, un evento organizzato da Capalbio Giovani. Il 12 luglio ci sarà "La storia a processo", lo spettacolo teatrale di curata improvvisazione di Elisa Greco, il 19 tornerà al Nuovo cinema Tirreno la rassegna Sotto al piatto con "Breath" di Ilaria Congiu. Dal 28 luglio al 5 agosto ci sarà Capalbio Libri, che sarà preceduto dall’anteprima "Aspettando Capalbio Libri" sabato 14 giugno, alle 18.30, alla Locanda Rossa con la presentazione del libro di Antonio Galdo, "Il mito infranto" (edito da Codice), con Sebastiano Maffettone, Massimo Romano e Maddalena Maggi. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto ci sarà Capalbio Libri, mentre il 29 agosto si terrà il Premio internazionale Capalbio "Piazza Magenta". Il 21 agosto ci sarà "Tutto quello che le donne (non) dicono" di Francesca Reggiani, mentre il 30 in piazza dei Pini è in programma "La ballata di Tiburzi e Puccini" di Confine Zero. L’8 agosto sarà inaugurata Visioni jazz, che proseguirà il 22, il 23 e il 24 agosto con i live di Note noire quartet, Naom e Silvia Bolognesi young shouts. Dal 25 al 28 settembre andrà in scena il Capalbio film festival. Una quattro giorni di proiezioni, incontri e la consegna dei premi alla Sceneggiatura, all’Eccellenza e al Green ciak. La direzione artistica sarà affidata a Steve Della Casa e a Daniele Orazi, mentre la madrina sarà Margherita Buy e Carlo Alberto Pratesi si occuperà della Giornata green del 28 settembre. "Abbiamo voluto evitare il più possibile le sovrapposizioni fra gli eventi – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini –, diluendo la stagione culturale in un arco di tempo vasto".