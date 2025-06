Vulcano di birra. Ad Arcidosso invasione di ’bionde’

ARCIDOSSO

Se pensate che il Monte Amiata sia solo natura e tranquillità, preparatevi a cambiare idea: da questa sera a domenica, il borgo di Arcidosso si trasforma in una vera e propria oasi per gli amanti della birra artigianale con la sesta edizione di Vulcano di Birra, un evento che unisce il piacere del buon bere alla scoperta del territorio, tra musica, street food e arte. L’appuntamento è al Nido di Fate: qui si incontrano birrifici da tutta Italia, eccellenze gastronomiche e band pronte a far ballare tutti, dal tramonto fino a notte fonda. Cuore pulsante del festival sono ovviamente le birre: 25 spine pronte a spillare delizie per ogni gusto, dalle stout alle bitter, passando per stili più creativi e birre "di territorio". Tra le novità di quest’anno spiccano due nomi da segnare: Shire Brewing (Pomezia) con le sue birre in perfetto stile britannico e il Birrificio Altotevere (Perugia), celebrato nella Guida alle Birre d’Italia 2025 di Slow Food. Immancabili i grandi ritorni, come Ritual Lab, pluripremiato birrificio laziale, e i "padroni di casa" Birra Amiata, che giocano in casa portando le loro creazioni legate al territorio. A completare il quadro, le selezioni internazionali di Wooden Beer. Il 2025 segna il debutto del JBeer Village, uno spazio dove la cultura brassicola incontra arte e creatività. Qui si potrà partecipare a eventi davvero unici, come la degustazione guidata "Universo Westvleteren" (domenica 15, ore 17), un viaggio sensoriale tra le birre d’abbazia più rare al mondo con Kuaska, il guru della birra artigianale italiana. Sempre al JBeer Village, domani alle 17, arriva "Drink & Drow": una live session di disegno con modella e pittura dal vivo, pensata per chi vuole unire creatività e birra. Quando la fame chiama, Vulcano di Birra risponde con gusto! Cinque stand di street food offriranno un giro d’Italia in versione gourmet. Ogni sera si accende il palco del festival: si parte questa sera con l’irresistibile energia dei Io e i Gomma Gommas.