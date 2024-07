Videosorveglianza in città. Potenziamento degli impianti

Centomila euro (100.406 per la precisione) per potenziare il servizio di sicurezza in alcune zone di Grosseto. Il Comune ha deciso di affidare alla società in house Netspring il progetto di evoluzione del sistema di videosorveglianza pubblico con l’implementazione dell’impianto di telecamere su aree sensibili. Netspring ha prodotto uno studio di fattibilità tecnico-economico per l’evoluzione del sistema di videosorveglianza suddiviso in due obbiettivi: "Realizzazione nuove infrastrutture a servizio dell’impianto di lettura targhe collegato al Sistema Targamanent" con l’aumento di telecamere lettura targhe; "Realizzazione nuove infrastrutture a servizio dell’impianto di videosorveglianza in aree sensibili del Comune di Grosseto" con l’installazione di telecamere ambientali di contesto. In questa fase sarà affidato un primo lotto di lavori con i sistemi di sorveglianza che saranno installati nelle seguenti zone: via della Pace, piazza Galeazzi, via Tripoli, via Manetti, via Arcidosso, via Campagnatico, via Michelangelo, via Austria, via Mozambico, via Don Minzoni, piazza Donatello, zona bar Nord Est, Fosso dei Mulini, piazza Barsanti, via Mercurio, Parco La Pira, via Fanti, via Vanni, via Etruria, via Ansedonia, piazza Nassirya. Tale attività rientra nel progetto di evoluzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Grosseto per il triennio 2023-2025, con l’obbiettivo fondamentale di prevenire e contrastare i comportamenti che minacciano la sicurezza e l’incolumità pubblica urbana, operando scelte di integrazione, aggiornamento dell’architettura del sistema che andranno ad incrementare il controllo tramite il posizionamento di videocamere in aree di particolare interesse in aree periferiche della città, oltre alle frazioni.