"Viaggio nella canzone d’autore italiana" con Tenerini e Sgherri

Musica e canzoni, un emozionante spettacolare percorso lungo trent’anni, da quei favolosi anni Sessanta al 1990. "Viaggio nella canzone d’autore italiana" è il titolo dello spettacolo che animerà la ‘Festa degli auguri 2024’ dell’Unitre Grosseto, domani alle 18 nella Sala Azzurra dell’Hotel Granduca in via Senese 170. Firmato e rappresentato da due due artisti grossetani di apprezzato e accertato valore, Paolo Tenerini e Daniele Sgherri, l’evento è l’occasione per docenti, associati e dirigenti dell’Unitr per il tradizionale scambio di auguri.