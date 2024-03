Viabilità sulle strade rurali: "Manutenzione indispensabile"

Per una migliore transitabilità il Comune è impegnato nella manutenzione della viabilità rurale. "Il territorio comunale – spiega il sindaco Federico Balocchi – conta un reticolo viario sterrato di circa 48 chilometri. Si tratta di strade necessarie per l’accesso ai campi ed ai boschi, spesso sono anche percorsi suggestivi per i visitatori, ma la loro manutenzione è complicata per l’estensione e per il fatto che sono strade soggette a forte usura. Inoltre la caduta continua di rami e foglie ostruisce con facilità e rapidità le cunette e le scoline di convogliamento e deflusso delle acque meteoriche".

Il Comune si occupa della manutenzione del reticolo viario rurale con risorse interne impiegando mezzi e personale. "L’obiettivo che ci siamo dati – prosegue il sindaco – è quello di implementare la frequenza degli interventi in modo da migliorare il servizio. La strategia adottata dal Comune in questi anni è stata quella di investire nell’acquisto di mezzi d’opera e a fronte dei pensionamenti, nell’assunzione di operai con qualifiche e patenti".

In tutto il comune in questi anni ha speso 400mila euro per l’acquisto di mezzi. "Preservare l’insieme delle strade rurali – conclude Balocchi – è importante da un punto di vista ambientale e turistico, ma soprattutto di sicurezza e percorribilità per i residenti. Si tratta di vie di collegamento percorse da agricoltori e boscaioli, battute dagli escursionisti, da sportivi in mountain bike, dagli appassionati di trekking, da cercatori di funghi o da cacciatori".