Viabilità e maggiore sicurezza. Strada Panoramica, tutti felici: "Un’opera molto importante"

L’iter per il completamento della Strada Panoramica soddisfa proprio tutti. Va avanti il progetto per terminare gli ultimi tre chilometri sterrati dell’anello che collega i paesi del promontorio. Una volta ultimato, sarà possibile transitare da Porto Santo Stefano a Porto Ercole e viceversa in maniera molto più agevole, con la strada che verrà asfaltata permettendo anche un migliore afflusso turistico.

Se ne è parlato anche nell’ultimo consiglio comunale, con un’apposita variazione di bilancio. Soddisfatto anche il gruppo di opposizione Per l’Argentario.

"Grazie al contributo straordinario previsto dalla Legge Regionale 49 dello scorso 28 dicembre per interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica – dicono i consiglieri Marco Nieto, Maria Sabatini e Anna Laura Fedele – il Comune di Monte Argentario potrà utilizzare il contributo fino a un massimo di due milioni di euro, di cui 300mila per l’anno 2024 e 1 milione e 700mila per il 2025, come si è provveduto ad accertare all’ultima assise con la variazione di bilancio di previsione 2024/2026. Ringraziamo la Regione Toscana, in particolare il presidente Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras, per aver destinato risorse mirate al completamento della nostra Panoramica che collega Porto Ercole con Porto Santo Stefano e che si sono mostrati sensibili al problema fin prima dell’insediamento di questa amministrazione. Un’opera infrastrutturale importante non solo dal punto di vista turistico, visti i bellissimi scorci panoramici che si possono godere, ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza per la viabilità del nostro promontorio, visto che sia Porto Ercole che Porto Santo Stefano non hanno vie alternative per uscire dai paesi. Questo finalmente permetterebbe a entrambi i paesi di avere una via di fuga in alternativa alla principale. Particolarmente soddisfatti anche perché quest’opera era prevista nel nostro programma elettorale, esattamente al punto 15, della lista civica Per l’Argentario: ancora una volta si punta a realizzare qualcosa che avevamo nel nostro programma. Con accortezze come la tipologia di asfalto e i guard rail in legno".

Andrea Capitani