Via Rovetta e via Uranio. Arriva la "Zona 30"

Arriva la Zona 30 anche nell’area adiacente alla scuola di via Rovetta e di via Uranio. Come oramai praticato da tempo dal Comune di Grosseto – che sta mettendo Zone 30 nei pressi delle scuole cittadine per creare ambiti particolarmente protetti per gli alunni nei percorsi casa-scuola – adesso tocca anche alla zona compresa tra Barbanella e Verde Maremma. Oltre al limite di 30 chilometri orari, saranno previste alcune modifiche alla circolazione stradale. Via Nievo: nel tratto dall’intersezione con viale Giusti fino all’intersezione con via Settembrini viene regolamentata come strada a senso unico di marcia (direzione via Settembrini); nel tratto dall’intersezione con viale Giusti fino all’intersezione con via Prati viene regolamentata come strada a senso unico di marcia (direzione verso la via Prati con obbligo di svolta a sinistra e di dare la precedenza). Via Redi: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Prati e l’intersezione con via Giordano Bruno viene regolamentata come strada a senso unico di marcia (direzione via Giordano Bruno). Via di collegamento tra la via Settembrini e via Zanella parallela a via Giusti: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Settembrini e l’intersezione con via Zanella viene regolamentata come strada a senso unico di marcia (direzione via Zanella). Parcheggio parallelo a via Giusti accessibile da via Ippolito Nievo.