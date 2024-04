Via Roma, rissa per strada e in pieno giorno

Una lite folle, ieri intorno alle 19, è scoppiata in via Roma, a Grosseto, in pieno centro. All‘origine ci sarebbe stato un debito da pagare. Un uomo ha preso dal bagagliaio della sua automobile un fucile da sub e con quello ha colpito un ragazzo alla testa, provocandogli delle ferite. Il giovane ha reagito a più riprese, lanciandogli delle bottiglie. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei passanti e degli automobilisti che circolavano lungo via Roma. Solo un uomo si è frapposto ai due cercando di tenerli lontani fino all’arrivo delle forze dell’ordine, giunte in via Roma a sirene spiegate.

Tutto sarebbe cominciato quando l’uomo, un italiano, ha incontrato il giovane tunisino in via Roma. Il ragazzo, che doveva riscuotere un debito si è visto consegnare dall’uomo un monopattino. Mentre si stava allontanando gli avrebbe fatto vedere un coltello. Al che l’uomo si è diretto verso la sua auto e ha estratto un fucile da sub e subito è tornato dal giovane, prima è nata una discussione poi l’uomo lo ha colpito con il fucile ferendolo. Da lì è iniziata la rissa durata una decina di minuti. Il ragazzo ha tirato verso l’uomo delle bottiglie di vetro, alcune si sono infrante a terra, altre sull’automobile dell’uomo dove si trovavano la moglie e il figlio. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, la Polizia municipale con agenti in divisa e in borghese e i carabinieri. Sul luogo anche un’ambulanza e l’automedica, il personale del 118 ha soccorso il ragazzo e poi lo ha portato al Misericordia.