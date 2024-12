Via libera alle Consulte. Ecco come funzioneranno

Novità importanti per i cittadini e riguardano la partecipazione all’attività amministrativa dell’ente. È stata approvata dal Consiglio comunale di Santa Fiora la modifica al Regolamento delle Commissioni consiliari. La novità più importante riguarda la possibilità di istituire Consulte, permanenti o temporanee, in affiancamento alle Commissioni consiliari esistenti. Le Consulte avranno funzione consultiva e di supporto al Consiglio comunale e agiranno come organo di partecipazione democratica formulando proposte e pareri.

"Con la possibilità di istituire le consulte si concretizza l’operazione ‘Amministrazione partecipativa’ che avevamo indicato nel programma come uno degli obiettivi di questo nuovo mandato. – spiega il sindaco Federico Balocchi –. Le consulte sono organismi di partecipazione per promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, attraverso un’attività di confronto, consultazione e condivisione di obiettivi e finalità ma anche avanzando proposte".

Ma come è possibile costituire una Consulta? Questa deve essere deliberata dal Consiglio comunale che stabilirà anche il numero di componenti, il settore di competenza, la durata e le finalità. Potranno far parte delle Consulte sia i consiglieri comunali in rappresentanza dei gruppi presenti in Consiglio, sia esperti esterni, cittadini scelti per le loro competenze.

Intanto è nata la prima consulta delle associazioni e come spiega Beatrice Forteschi, consigliera comunale di Santa Fiora, l’obiettivo è mettere a disposizione della comunità uno strumento di partecipazione che consenta il coordinamento tra le diverse realtà associative locali, ma anche tra associazioni e Comune.