Via alle domande per le iscrizioni all’asilo nido del Comune

Via alle domande per iscrivere o confermare la presenza all’asilo nido comunale di Scarlino, "L’Albero azzurro". Le richieste dovranno essere inviate entro mercoledì 15 maggio: la domanda può essere compilata solo online sul sito www.comune.scarlino.gr.it alla pagina "Servizi online" (cliccando su "Area servizi scolastici" – "Iscrizione servizi scolastici" – "Nido"). Per accedere al servizio online occorre lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale). "I servizi per l’infanzia – dice l’assessore alle Politiche dell’infanzia Michele Bianchi – hanno un ruolo fondamentale nella crescita dei figli, attraverso un sostegno concreto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e come contesto educativo che stimoli lo sviluppo dei bambini. Lo sviluppo del sistema dei Servizi per l’infanzia è uno degli obiettivi più importanti dell’Amministrazione e trova riscontro nelle novità degli ultimi anni: il prolungamento dell’orario di apertura al sabato mattina ed alla prima metà del mese di agosto, con l’obiettivo di ampliare i servizi e renderli sempre più funzionali alle esigenze delle famiglie e garantire il benessere dei più piccoli".