Via alla rassegna ‘Parco aperto plus’. Laura Morante in scena con "Medea"

Sarà Laura Morante con "Medea" a inaugurare "Parco aperto plus", la rassegna di eventi promossi e organizzati dal Parco della Maremma con Ad Arte Spettacoli. L’appuntamento è per oggi alle 19 in una radura lungo il percorso faunistico A6 (Alberese, Grosseto). L’ingresso è dalla strada del cimitero, a fianco della chiesa di Alberese. Ed è proprio nel suggestivo itinerario, che andrà in scena il grande classico della tragedia greca di Euripide, adattato e interpretato dall’attrice e regista Laura Morante, che per l’occasione sarà accompagnata da Lorenzo Fuoco al violino e da Giuseppe Gullotta al pianoforte, per la regia di Daniele Costantini. Euripide con "Medea" rappresenta l’indicibile e il non rappresentabile del cuore umano nelle sue pieghe più profonde e nelle sue parti più oscure, dove istinto e intelletto, passione e ragione si mescolano e si confondono senza che sia possibile separarle. Medea è veramente umana nella complessità del suo carattere: è una donna di straordinaria razionalità, ma anche di estrema passionalità, che Laura Morante restituisce con un’intensità senza pari. Medea fissa nell’amore di Giasone tutta la sua energia esistenziale fino a travolgere ogni coscienza di bene e di male: e uccide. Ad accompagnare la recitazione di Laura Morante – premiata attrice di cinema e teatro – il programma della serata prevede l’esecuzione di: Prokofiev Sonata op. 80 n.1; Chopin Mazurca op.17 n.4; Franck Sonata in La maggiore; Debussy Sonata L140F; Fano Romanza da Pagine D’album op 2C; Chopin Valzer op.34 n.2. L’inizio dello spettacolo è alle 19, con ingresso dalle 18,30 dall’itinerario faunistico A6 del Parco naturale regionale della Maremma. Dopo aver lasciato l’auto ad Alberese (Grosseto), occorre proseguire a piedi per la strada del Cimitero (sul lato della chiesa di Alberese) per circa 500 metri finché non si incontra l’indicazione per l’itinerario A6 e la bacheca informativa. Quindi, girare a destra e continuare a seguire le indicazioni. Il tempo di percorrenza è di circa 15 minuti. Grado di difficoltà: basso.

La prenotazione è obbligatoria. Il costo del biglietto per "Medea" della rassegna "Parco aperto plus" è di 20 euro (più diritti di prevendita) ed è acquistabile su www.ticketone.it. La rassegna "Parco aperto plus" prosegue poi sabato 6 luglio con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia ne "Il romanzo della Bibbia".