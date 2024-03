Via a Piazze d’Europa: "Sarà un’edizione ricca. Follonica è un’attrazione"

Taglio del nastro per la dodicesima edizione di "Piazze d’Europa" a Follonica. Saranno cento gli espositori presenti in viale Italia. Tra le novità uno stand del Portogallo che porterà un prodotto artigianale molto particolare: tutte le possibili lavorazioni che si possono fare con il sughero. Non mancheranno le ceramiche londinesi di John Miller. Ma i veri protagonisti restano i profumi e i sapori dei tantissimi prodotti gastronomici preparati all’impronta dagli operatori presenti. Crepes olandesi, paella, brezen sono i grandi classici, ma non mancheranno alcune chicche come la pasticceria abruzzese e – altra novità assoluta – le specialità del Molise. Come da tradizione ci sarà anche un gruppo di operatori locali. "Sono sicuro che sarà ancora una volta un’edizione da record – ha detto Giulio Gennari, presidente di Ascom Confcommercio – Si prevede un grande successo anche perché il tempo dovrebbe essere clemente. Follonica poi si presta tanto all’accoglienza: qui è nato un modello invidiabile". "Abbiamo avuto la fortuna di un meteo favorevole – ha detto la direttrice di Confcommercio, Gabriella Orlando – Solo gli operatori e lo staff contribuiranno a a riempire le strutture ricettive. Sarà una splendida passeggiata di tre giorni". Soddisfatto anche Andrea Benini, sindaco di Follonica: "Piazze d’Europa è una kermesse cresciuta molto in questi anni sia con gli stand che nelle attenzioni nel tenere conto a tante esigenze della città. C’è stato un grande lavoro di Confcommercio e Comune, abbiamo studiato tanti aspetti per migliorare la logistica e siamo arrivati ad un format che rasenta la perfezione. In città in questi tre giorni si riverseranno decine di migliaia di persone. Il nostro intento – chiude Benini – è quello di rendere la città sempre attraente e non solo in estate.

Ma c’è anche chi polemizza come Charlie Lynn, capogruppo di Forza Italia a Follonica: "Piazze d’Europa? Fatto nello stesso giorno del Mercato settimanale. E la città impazzisce perché non ci sono parcheggi in città, inutile negarlo. Le auto girano alla ricerca di uno stallo durante gli ordinari giorni di lavoro, figuriamoci in occasione di manifestazioni pubbliche. La città è ingessata – chiude l’esponente di Forza Italia – e non riesce a trovare soluzioni all’annoso problema dei parcheggi".