Vespa Club Grosseto, Due Giornate per Festeggiare il 100° Anniversario dell'Aeronautica Militare

Quest’anno l’appuntamento con la manifestazione annuale intitolata "Con le ali sotto ai piedi" del "Vespa Club" si caratterizza per essere suddivisa in due giornate. Sabato è in programma un giro turistico fino a Montepescali per godere della splendida vista del panorama, poi tour dentro Grosseto fino al ponte Mussolini, quindi Ottava Zona, Marina di Alberese dove verrà effettuato un suggestivo apericena al tramonto. Domenica ci sarà il passaggio attraverso Corso Carducci, sulle mura cittadine, per arrivare dopo un giro per le campagne grossetane all’aeroporto di Grosseto, dove verranno effettuati anche l’aperitivo ed il pranzo. Tutto questo nell’ottica dei festeggiamenti che l’Arma azzurra effettua con le tante manifestazioni per la ricorrenza del 100° anniversario della fondazione dell’Aeronautica militare.

"Il Vespa Club Grosseto è onorato di contribuire a tali festeggiamenti – dicono dalla dirigenza dell’associazione – e dare un’occasione in più ai vespisti grossetani e a quelli che verranno da fuori provincia e regione di ammirare da vicino gli aeroplani e il museo che per tale occasione rimarrà aperto".

L’appuntamento per i possessori di una Vespa è dalle 14.30 di sabato e dalle 8 della domenica con partenza rispettivamente alle 16.30 e alle 10.30 da piazza del Popolo, gentilmente concessa dal Comune di Grosseto per la buona riuscita dell’evento.

Per tutta la cittadinanza sarà una rara opportunità di vedere tutte insieme una moltitudine di vespe d’epoca. "Vi aspettiamo numerosi – dicono i rappresentanti del Vespa Club cittadino – anche solo per una visita".