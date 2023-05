"Verso Massa 2025" Incontro sulla cultura e l’istruzione La scuola come motore di tutto

"Cultura e istruzione come motore di sviluppo" è l’argomento che è stato approfondito nella sala "Mariella Gennai", durante il primo incontro tematico organizzato dal Comune, nell’ambito del percorso "Verso Massa 2025". Dal valore del sistema scolastico locale fino alle nuove opportunità formative e occupazionali, che si aprono con l’adesione del Comune di Massa Marittima alla fondazione Its di Colle Val d’Elsa "Energia e Ambiente", è stato dato ampio spazio alla scuola, riconoscendo il ruolo che riveste come collante di una comunità inclusiva e capace di credere e investire nel futuro. Nella seconda parte dell’evento sono stati illustrati i progetti che il Comune sta portando avanti per valorizzare i musei e si è parlato del ruolo che possono ricoprire le grandi mostre costruite attorno alle opere di valore presenti a Massa Marittima, per la promozione del territorio.

"Cultura e istruzione incidono sulla qualità della vita delle singole persone e sul benessere dell’intera comunità, – afferma Irene Marconi, assessore comunale di Massa Marittima alla Cultura e all’Istruzione – sono quindi argomenti a cui teniamo tantissimo e una tappa fondamentale del percorso Verso Massa 2025. La condizione positiva di Massa Marittima dipende sicuramente anche dalla buona offerta scolastica, che copre l’intero percorso di istruzione dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori, e dal riconoscimento della cultura come caposaldo, genesi e base dello sviluppo". Il Comune nel corso dell’evento ha anche consegnato tre targhe: alla dirigente scolastica dell’"Istituto Bernardino Lotti" Marta Bartolini, alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi Marcella Rossi, (entrambe presto andranno in pensione) e al docente di educazione fisica Alessando Villani, che con il suo tempestivo intervento di soccorso, ha salvato la vita di due studenti. È stato inoltre presentato il video commissionato dal Comune per la promozione turistica di Massa Marittima e sono state consegnate delle pergamene a quei cittadini, presenti nel video, che a titolo volontario sono diventati "attori" per un giorno contribuendo al progetto.