Verso le amministrative. Verruzzi prova il terzo atto

Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri, è pronto a correre per il terzo mandato. Ha sciolto le riserve e lo ha raccontato anche sui suoi profili social.

"La grande vicinanza che ho sentito e gli importanti obiettivi raggiunti anche negli ultimi mesi che vanno ad arricchire un percorso per quanto mi riguarda estremamente soddisfacente ed importante – dice Verruzzi – mi hanno convinto ad andare avanti e ripropormi per la guida di questo territorio ancora una volta in quello che comunque sarà il mio ultimo giro di giostra".

Il sindaco di Montieri prosegue e dice: "Ci sono 8 milioni di finanziamenti a fondo perduto intercettati da questa amministrazione – commenta Verruzzi – da mettere a terra e convertire in progetti; ho ritenuto che le mie esperienze e la mia competenza potessero servire per portare a termine il meraviglioso cammino di questi anni e per contribuire a formare un nuovo corso".

In una provincia come quella di Grosseto dove le nascite diminuiscono e le attività commerciali fanno fatica ad andare avanti, Montieri sembra correre su un altro binario. "Abbiamo – spiega il sindaco – un saldo positivo di 21 nuove attività nell’ultimo decennio; abbiamo, di fatto, gli stessi abitanti di 10 anni fa. Si è assistito ad uno boom immobiliare notevole che ha generato un volano di rigenerazione del nostro patrimonio edilizio privato stupefacente con ricadute significative per il settore".

Poi Verruzzi ricorda: "Il Comune ha intercettato 15 milioni di euro a fondo perduto in 10 anni. Nel 2022 abbiamo registrato il record storico di pernottamenti turistici e nel 2020 Sky ha scelto il nostro, insieme ad altri due piccoli comuni, come testimonial internazionali per la ripresa turistica post pandemica". Questi dieci anni da sindaco per Verruzzi sono stati anni difficilissimi ma "è tempo di continuare a guardare avanti – conclude – e di consolidare anche in virtù dei tempi che il sistema pubblico richiede per compiere e mettere in atto grandi trasformazioni. Stiamo cercando di costruire un gruppo, ampio, largo, variegato".