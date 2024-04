Verso le amministrative. Faenzi per Scarlino Futura

SCARLINO

Sarà Monica Faenzi la candidata sindaco per "Scarlino Futura" ritenuta dai rappresentanti del gruppo "la persona giusta per la nostra lista civica". Per lei si tratta quindi di un ritorno in politica, carriera iniziata nel 1998 come assessora del Comune di Grosseto (sindaco Alessandro Antichi) e proseguita con l’elezione a sindaco di Castiglione nel 2001, l’ingresso in Parlamento nel 2008 (con il Popolo della Libertà), la candidatura alla presidenza della Regione Toscana nel 2010 (sconfitta da Enrico Rossi), la rielezione in parlamento nel 2013 (sempre con il PdL) e, infine, nel 2104, con la candidatura a sindaco proprio a Scarlino, quando però a spuntarla (per pochi voti) fu il primo cittadino uscente Marco Stella.

"Il dialogo con Monica Faenzi – spiegano i componenti della lista civica – è stata una costante negli anni. La sua passione e l’amore che nutre per il territorio hanno da sempre contraddistinto il suo impegno politico. Dialogo e fiducia sono le parole che possono sintetizzare i valori su cui si fonda il nostro rapporto. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco nella stesura del programma elettorale, abbiamo costituito una lista forte, abbiamo dialogato con i cittadini facendoci garanti di un solido futuro condiviso per tutto il comune di Scarlino". "Siamo pronti: è l’ora di uscire allo scoperto – dice la stessa candidata sindaco –. Scarlino deve avere coraggio, e con Scarlino Futura (che è Turismo, Ambiente e Sviluppo) ci sono tutti gli ingredienti per far emergere quella volontà di rinnovamento che cittadini, imprese, mondo politico e civile chiedono da anni. Scarlino Futura è forte".

La sede della lista è in via Aurelia 36, a Scarlino Scalo, ed è attivo un profilo sui social "per continuare – spiega ancora Monica Faenzi – il dialogo con tutti i cittadini".