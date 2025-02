Verso il green: dibattito al Granduca tra prospettive, soldi e sostenibilità

GROSSETOIl tema delle energie rinnovabili in provincia di Grosseto è molto dibattuto. E in questo dibattito si è inserito l’appuntamento organizzato dall’associazione "Spazio Italia Aps" all’hotel Granduca con l’obiettivo di tracciare prospettive, parlare di finanziamenti e sostenibilità delle fonti rinnovabili. Si è trattato della prima conferenza tematica del ciclo di incontri denominato ’Energie per il futuro’, l’iniziativa per l’anno 2025 di Spazio Italia Aps consistente in una serie di conferenze tematiche a tiratura regionale per trattare tutto ciò che è innovazione nel campo sociale, imprenditoriale, economico. Il tema dell’energia e dell’impiego di fonti rinnovabili è estremamente sentito ed è stato affrontato dal prestigioso panel di relatori con un taglio specifico riguardante le opportunità di investimento per le aziende e i privati. Il primo intervento dell’esperto di tecnologie green Andrea Olivi si è soffermato sulle prospettive di costo dell’energia per il prossimo triennio e sulle soluzioni energetiche strutturali da poter adottare (fotovoltaico - agrivoltaico - mini biomasse - mini idrolettrico) per le aziende ad elevato impiego di energia nell’ambito agricolo, industriale e commerciale. I successivi interventi dei rappresentanti dei consorzi di garanzia - Massimiliano Fiorini per Comfidi-Confesercenti e Fabio Baluardi per Artigiancredito – hanno posto in evidenza le agevolazioni previste dai bandi regione Toscana e le possibilità di credito diretto e indiretto per gli investimenti aziendali supportati dalle banche operanti nel territorio. Da ultimo Fabio Roggiolani, coordinatore di Ecofuturo Festival, ha illustrato le modalità di funzionamento delle comunità energetiche e gli obiettivi di carattere ambientale e sociale che la loro adozione consente di conseguire. Il Presidente Giuggioli ha ribadito la necessità di proseguire nel ciclo di incontri previsto nel 2025 allo scopo di informare e sensibilizzare famiglie e aziende sulle tematiche di interesse pubblico.