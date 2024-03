Vento forte. Albero rimosso. Altro cade su auto

Numerosi gli interventi legati al vento teso da sud che nella giornata di ieri hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco intervenute per mettere in sicurezza tetti, tegole e anche un grande abete in prossimità di un distributore di carburanti. Il forte vento è stato la causa di un’importante lesione al fusto, alla base della pianta, che ha reso necessario l’utilizzo della gru. Il personale, poi, VF. Il personale, coordinato dal funzionario di servizio, ha preventivamente assicurato la pianta al bozzello della gru ed ha successivamente provveduto al taglio del fusto che ormai libero dal terreno, è stato sollevato e posizionato a terra (nella foto).

In via Zanella, nel quartiere di Barbanella, invece, il vento ha abbattuto un albero che poi è caduto su un’auto parcheggiata. Per fortuna non c’erano persone né all’interno dell’auto né nei pressi dell’albero. E’ intervenuta la Polizia municipale.