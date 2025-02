Ventimila euro per le imprese ’sostenibili’

GROSSETOLa Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha stanziato 20 mila euro, suddivisi in 4 premi da 5 mila euro ciascuno. Dopo il successo dello scorso anno torna il "Premio impresa sostenibile. Riccardo Breda, presidente della Cciaa Maremma e Tirreno spiega che è un riconoscimento alle imprese impegnate nel realizzare progetti di sostenibilità, dimostrando lo spirito di adattamento e capacità di innovazione di fronte alle nuove esigenze di mercato nonché attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030. " Il premio – dice Breda - si inserisce nel percorso intrapreso da tempo dal nostro ente sui temi della sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica, sociale e digitale, come valore aggiunto per lo sviluppo". Questa iniziativa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, cooperative e consorzi che hanno la sede legale nelle province di Grosseto e Livorno. Saranno premiate quattro aziende che a partire dal primo gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della domanda, abbiano realizzato progetti di sostenibilità d’impresa in una delle seguenti categorie: sostenibilità ambientale, sociale, economica e digitale. Si può presentare domanda fino al 20 maggio e tutte le informazioni sono sul sito della Camera di Commercio. La categoria Ambientale comprende azioni per ridurre l’impatto in termini di risparmio energetico e materiali, passaggio dalle risorse fossili alle energie rinnovabili, riduzione dei consumi, non utilizzo di sostanze pericolose, riduzione di emissioni, smaltimento rifiuti, economia circolare, mobilità green. La sostenibilità sociale comprende azioni per il benessere del personale, favorire il lavoro di squadra, incrementare l’equilibrio vita-lavoro, ridurre disuguaglianze e discriminazioni, garantire un contesto lavorativo basato sui valori di sicurezza, giustizia, equità ed inclusività. Quella economica comprende azioni per adottare un modello economico tale da combinare le risorse in modo efficace. Infine, la sostenibilità digitale comprende azioni per ottimizzare le prestazioni informatiche.