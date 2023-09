Vendita Vecchio Ospedale Orbetello: Sbloccata la Ristrutturazione

Buone notizie per il vecchio ospedale di Orbetello: al via la vendita di tutti gli ambienti, in modo da partire con il recupero e la ristrutturazione definitiva.

Lo storico presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" di piazza Cortesini fu chiuso nel 2003, anno in cui è entrata in funzione l’attuale struttura costruita ad Orbetello Scalo dall’Inail in convenzione con la Asl. Il Comune, all’epoca, previde con una variante urbanistica specifica, più possibilità di ristrutturazione e riutilizzo dell’immobile, compresi negozi, abitazioni, case, un centinaio di box auto, locali ad uso polifunzionale. L’edificio che ospitava il vecchio nosocomio fu acquistato da una società che, però, si è trovata a dover affrontare problemi che hanno portato al blocco dei lavori e poi alla chiusura del cantiere senza che nessun intervento iniziato fosse portato a termine.

Qualcosa si è finalmente sbloccato. Difatti, attraverso la società romana "Rivolta Immobiliare" adesso è stata avviata la vendita di tutti i locali già ristrutturati e anche di quelli ancora da completare.

Il complesso edilizio (al cui interno è anche conservata una cappella molto antica, di quando il palazzo originario ospitava nel tardo Medioevo un ordine religioso) è in parte da ultimare ed in parte da edificare ex novo.

I due palazzi svilupperanno una superficie totale di circa 9000 metri quadrati ed è prevista l’ ultimazione di 56 alloggi residenziali con balconi e terrazzi, due uffici, 31 negozi più giardini residenziali ed una piazza a verde centrale.

Michele Casalini