Vendevano senza licenza. Blitz al Vallo degli Arcieri

Le segnalazioni arrivate erano tante. E da più parti. E alla fine un gruppo interforze ha deciso di agire. Il blitz è scattato la sera di venerdì, nella zona del Vallo degli Arcieri, il grande parcheggio gratuito che si trova ai piedi delle Mura. Ad agire gli agenti della Municipale, insieme a quelli della Guardia di Finanza che hanno raccolto la sollecitazione della Asl, dell’ufficio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, che si occupa di controllare e promuovere la tutela della salute della popolazione, la salubrità degli ambienti di vita e l’adozione di corretti stili di vita. A finire nel mirino una serie di "venditori" ambulanti, di origine ucraina ma non solo. Che da tempo vendevano qualsiasi tipo di derrata alimentare che arrivava direttamente dall’Europa dell’Est. In pratica queste persone, arrivavano con i loro furgoni esponendo quello che avevano deciso di vendere: scatolette, bottiglie, insaccati (sottovuoto) e addirittura carne e pesce. Tutto senza alcuna licenza e documenti che attestassero la produzione e l’origine, ma anche le scadenze.

E dunque la loro salubrità per chiunque la mangiasse. Il personale della Asl ha effettuato anche il sequestro delle derrate alimentari e successivamente effettuerà delle analisi per stabilire la qualità e la provenienza. Alla fine a questi commercianti abusivi sono stati contestati i reati di commercio abusivo di sostanze alimentari e la Municipale, insieme alla Guardia di Finanza, ha effettuato sequestri amministrativi per Codice del commercio e commercio abusivo senza licenza. E sono scattate le prime multe: salatissime.