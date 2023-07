Vella presenta il suo "Un chilo alla volta. Viaggio d’andata e ritorno dalla prigione dell’obesità"

Ritorna anche quest’anno "Un libro o due al mese", il ciclo di incontri all’aperto con le scrittrici, organizzato dalla Biblioteca della Ghisa in collaborazione con le librerie follonichesi AltriMondi e Libreria Chiti.

Oggi alle 21 in piazza Sivieri verrà presentato il libro di Irene Vella "Un chilo alla volta. Viaggio di andata e ritorno dalla prigione dell’obesità". Nel suo toccante memoir, Vella parla della sua famiglia, di lei e dei suoi quarantadue chili in più in una società che impone un canone di bellezza, giudicando aspramente quelli che non lo rispecchiano, senza andare oltre né tantomeno porsi la domanda sui motivi che conducono una persona a cercare rifugio nel cibo.