Vella, Borelli e Valli: celebrate tre eccellenze della Città del Golfo

Il Lions Club Alta Maremma con il suo presidente Maurizio Spagnesi ha celebrato il centenario della nascita della Città di Follonica con tre eccellenze del territorio: Dario Vella, affermato pittore follonichese, Anna Rita Borelli, apprezzata professoressa già dirigente delle Superiori e Maurizio Vanni, critico, storico dell’arte e specialista in marketing museale. Con Dario Vella ha inaugurato al Caffè d’Arte Ceccarelli una mostra di quadri dal titolo: "Il mare comincia da qui" che apre un suo nuovo ciclo e tratta una problematica ambientale in maniera artistica molto originale. L’apprezzato artista ha recentemente dipinto tutto il Mercato Coperto e per il Centenario del Comune sta lavorando ad una opera molto grande alla Fonderia Uno. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno. Anna Rita Borelli e Maurizio Vanni sono stati relatori nel Meeting: "Lo stemma di Follonica, tra letteratura ed arte" una appassionata esposizione che ha portato a parlare di Gabriele D’Annunzio.