Vannacci presenta il libro al Granduca

Il generale Roberto Vannacci (nella foto) domani sarà ospite nell’hotel Granduca per presentare il suo libro "Il mondo al contrario", giunto alla seconda edizione. L’incontro prenderà il via elle 18 e Vannacci dialogherà il giornalista Luca Lunedì. Ingresso libero. Al termine della presentazione sarà possibile partecipare alla cena con l’autore, ma in questo caso è necessario prenotarsi telefonando al numero 0564 - 453833.

Vannacci, recentemente nominato Ccapo di Stato maggiore del Comando delle forze operative terrestri, già comandante della Task Force 45 durante la guerra in Afghanistan, ha ricoperto i ruoli di comandante del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti "Col Moschin", della Brigata paracadutisti "Folgore" e del contingente italiano nella Guerra civile in Iraq. Dal dicembre 2020 ha ricoperto l’incarico di addetto per la Difesa alla rappresentanza diplomatica italiana a Mosca, con accreditamenti anche in Bielorussia, Armenia e Turkmenistan. Sotto tale profilo ha gestito il periodo caratterizzato dall’inasprirsi dei rapporti tra l’Italia e la Federazione Russa, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il 21 giugno 2023 ha assunto il comando dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, dal quale è stato poi destituito proprio in seguito delle polemiche seguite all’uscita del suo libro.