Vannacci arriva a Marina, che polemiche. Il Pd spara a zero sull’ex generale: “Frazione blindata”

Grosseto, 23 novembre 2024 - L’appuntamento di oggi con il generale Roberto Vannacci per il primo convegno nazionale a Marina di Grosseto del suo movimento«Il Mondo al Contrario» ha scatenato polemiche.

«Vannacci – dice Davide Bartolini, capogruppo del Pd – tramite un suo profilo social, chiama a raccolta le sue truppe e lo farà questo fine settimana a Marina di Grosseto che verrà a porte blindate come Fort Knox. Alle Terme Leopoldine di Marina sono state prese misure di sicurezza eccezionali mettendo sottosopra la frazione: vietata la sosta nelle strade limitrofe, spostata una fermata dell’autobus e vietata addirittura il transito nelle vie limitrofe alle terme». Secondo Bartolini il «generale irrompe nella nostra società civile per aver scritto un libro che mira e oltraggia benissimo le minoranze sociali, le quali restano il suo punto focale. Il generale questo rivendica nel suo libro: l’anormalità di essere omosessuali oppure essere vegani e lo fa in mondo tranciante come fossero un villaggio in Afghanistan».

Bartolini prosegue: «Il Comune e in particolar modo il consigliere Andrea Vasellini, referente politico dell’ex generale della Folgore, si dimostrano particolarmente sensibili nell’accogliere il generale Vannacci. Sono stati invitati a partecipare anche tutti i consiglieri comunali, che potranno ascoltare le sue idee politiche. Noi, più sommessamente, gli auguriamo di tenere un buon convegno. Un’occasione possibile grazie alla democrazia arrivata in Italia dopo il sacrificio di numerose vite umane, una democrazia che dà la possibilità anche a chi la pensa diversamente come Vannacci».