Vanity Fair in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero riflettori su Richard Gere: da Hollywood si tiene alla larga, gli abiti glieli compra sua moglie Alejandra, che ha incontrato a Positano e "non sapeva chi fossi". Con lei condivide l’impegno civile, la filosofia di vita e una famiglia allargata. Richard Gere si trasferisce in Spagna e racconta le sue battaglie. Compresa quella con un certo ministro italiano. Il numero è interamente dedicato alla sostenibilità, all’attivismo, emergenza climatica, alla moda circolare e all’innovazione cosmetica.