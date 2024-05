"Vandalismo a Follonica: video mostra ragazzo che riga auto in via Merloni, indagini in corso"

C’è un video che riprende un ragazzo, pantaloni corti e felpa grigia con il cappuccio in testa, che riga un’auto in via Merloni a Follonica.

La zona, della cittadina del Golfo, che da qualche mese è il teatro di una serie di atti vandalici sulle auto in sosta.

Il ragazzo, si vede chiaramente, tira fuori dalla tasca un punteruolo e riga per tutta la lunghezza il fianco di una macchina parcheggiata.

Il video, che in queste ore sta diventando virale nelle chat della zona, dimostra dunque che tutte le proteste delle persone che abitano nella zona, ma non solo loro, erano giuste. Il video è stato registrato in via Merloni, la strada che accosta la pineta, nei pressi della Pista dei Pini il 10 maggio, ma solo in queste ore è stato condiviso più volte sulle chat a Follonica.

Presumibilmente ritrae proprio l’autore (o uno degli autori) che negli ultimi mesi si è reso responsabile di danni ingenti a molte auto della zona ma non solo. Sono infatti decine i casi registrati negli ultimi mesi: auto rigate, tergicristalli spezzati, vetri infranti. ma non solo in via Merloni, che è una delle zone centrali di Follonica, tra il mare e il pineta di ponente, m anche in altri quartieri della città.

I carabinieri hanno acquisito il filmato delle telecamere della videosorveglianza e stanno cercando l’auto del gesto.