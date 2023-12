Vandali contro il presepe, statuine decapitate o rubate

Grosseto, 11 dicembre 2023 - Devono essersi sentiti molto furbi – magari anche coraggiosi, vai a sapere – quando nella notte fra venerdì e sabato hanno deciso di nascondersi il volto tirandosi su i cappucci di felpe e giacchetti e poi andare a mostrare tutte quante le loro qualità intellettive danneggiando i presepi di Batignano realizzati dai residenti. Presepi che da anni caratterizzano il paese e che ognuno allestisce in maniera originale e suggestiva, mai banale. Ma, purtroppo, quando i "furbi" si svegliano è difficile arginare la loro grande creatività.

Così, alcuni dei presepi batignanesi sono stati vittime di atti di vandalismo con alcune statuine distrutte (anche decapitate) e altre rubate da alcuni giovani ai quali evidentemente sfugge il concetto di legalità e rispetto. E quando si sono accorti della telecamera che aveva ripreso le loro azioni, si sono scagliati anche contro di essa provando a colpirla a suon di sassate. I video comunque ci sono e adesso la speranza è che possano anche fornire elementi utili a risalire all’identità dei vandali. Nel frattempo, seppur comprensibilmente molto amareggiati, i cittadini hanno ricomposto i presepi danneggiati.

"Apprendo con profonda amarezza quanto avvenuto a Batignano – commenta il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Un gruppetto di giovani ragazzi ha decapitato e rubato alcune statuette dei presepi, appena inaugurati. Altri ancora sono stati smontati. Azioni che sono state riprese da una telecamera e per le quali la Proloco di Batignano è pronta a intervenire sporgendo denuncia. Provo profondo dispiacere e sconforto per l’accaduto: un gesto non solo incivile, ma anche irriverente verso la nostra religione e le nostre tradizioni. I presepi di Batignano sono una ricchezza della nostra terra che, ogni Natale, attirano numerosi visitatori. Abbiamo il dovere di proteggerli. Esprimo solidarietà al presidente Francesco Scognamiglio e a tutti i volontari che ogni anno si adoperano per rendere Batignano un posto speciale".