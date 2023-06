Valpiana, nuovo look Lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori a Valpiana che consentiranno di riqualificare la via principale che attraversa il centro abitato. Con un investimento di 250mila euro il Comune di Massa Marittima ha previsto tra i vari interventi il rifacimento dell’asfalto sull’intera via della Fonderie, a partire dall’intersezione con via della Cava. "Il progetto complessivo di riqualificazione della frazione in cui rientra questo terzo stralcio –spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Giovannetti – ha come obiettivo quello di delineare in modo più netto il centro cittadino, attraverso elementi di architettura e di illuminazione. Con il primo stralcio, davanti alla Chiesa è stata realizzata la piazzetta. Con il secondo stralcio il parcheggio all’ingresso nord del centro storico. Il terzo stralcio è altrettanto importante, perché si interverrà sulla via principale che attraversa la frazione. Questi lavori sono essenziali non solo per migliorare il decoro della frazione ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza." L’intervento interesserà anche il marciapiede, nell’intersezione tra via del Cancellone e via delle Fonderie, sul tratto che va verso Follonica, per garantire la sicurezza dei pedoni che devono raggiungere le proprie abitazioni. Stessa cosa dalla Farmacia verso il centro urbano di Valpiana. I marciapiedi saranno realizzati in betonelle al posto dell’asfalto, in modo da garantire un aspetto estetico più gradevole. "Nel terzo stralcio – aggiunge il sindaco Marcello Giuntini – rientra anche la predisposizione dell’impianto per la pubblica illuminazione". "Per riqualificare via delle Fonderie è stato scelto un asfalto ad alta resistenza meccanica – prosegue – in grado di garantire una migliore e più duratura riuscita rispetto al passaggio delle auto. Uno dei problemi di sicurezza della frazione e una delle principali cause di logorio dell’asfalto è sempre stato, infatti, il transito frequente, anche di mezzi pesanti, su quella via che attraversa il centro abitato. Per risolvere, almeno in parte questo problema, abbiamo istituito un divieto di transito sul ponte delle Ferriere per i mezzi di lunghezza maggiore ai 10 metri".