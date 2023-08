Malore al bar, muore a 57 anni in ospedale

Castell'azzara (Grosseto), 4 agosto 2023 – Era andato a fare un giro con la moto sulle curve dell’Amiata. Una sua grande passione che coltivava da sempre. Ma dopo essersi fermato insieme alla sua sua Augusta, ha avuto un malore che gli è stato fatale. E’ morto la notte scorsa a Siena, all’età di 57 anni, Valentino Vasconi. Era un impiegato dell’Enel. L’uomo si era fermato all’interno del bar "Da Begname" quando ha avuto un malore improvviso e soprattutto inatteso. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno tentato in ogni modo di tenerlo in vita, chiamati dai gestori del bar che si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. L’uomo è stato defibrillato e stabilizzato e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena. Ma il suo cuore ha smesso definitivamente di battere qualche ora dopo l’arrivo al policlinico della città del Palio. Era un grande appassionato di moto. Molto attivo nella sua comunità, alle ultime elezioni amministrative si era candidato a sostegno dell’attuale sindaco Tullio Tenci con la lista "Uniti per il Comune".