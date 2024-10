"Vado ad uccidermi". Salvato dai poliziotti

Tempestività prima, grande capacità di ’leggere’ la situazione e conquistare la fiducia subito dopo. Se i poliziotti intervenuti ieri non avessero avuto questa preparazione e questa sensibilità, probabilmente l’epilogo sarebbe stato molto diverso.

Quattro agenti divisi in due "Volanti" ieri sono stati allertati perché una donna aveva segnalato che il marito le aveva inviato un messaggio dicendo che voleva farla finita. L’uomo aveva lasciato il posto di lavoro e si era allontanato in auto. La donna alla centrale ha indicato sia il modello del veicolo che la targa e grazie alle telecamere in città l’auto è stata individuata.

Un buon passo, ma non era certo quello che poteva risolvere la situazione. Le "Volanti" raggiungono il veicolo e con una manovra riescono a farlo fermare. I poliziotti scendono e si avvicinano all’auto dell’uomo e uno di loro, con molta attenzione, riesce ad entrare e a sedersi sul lato del passeggero. Poi inizia a parlare con l’uomo che nel frattempo aveva preso due lamette e le stringeva, una in ciasuna mano. Le parole del poliziotto sono rassicuranti e l’uomo inizia a rilassarsi, tanto che l’agente riesce a prendere le lamette (ferendosi). Arriva il 118, arriva la moglie, l’uomo viene accompagnato in ospedale. Non ha visto gli angeli del Paradiso, per fortuna sua ha incontrato quelli in divisa.