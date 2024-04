Va in cerca di asparagi nel bosco e trova discarica a cielo aperto

E’ rimasto esterrefatto e costernato, un cercatore di asparagi, che si è trovato di fronte, nella zona boscata a due passi dal centro abitato della frazione di Ghirlanda, una vera e propria discarica a cielo aperto. L’uomo si è imbattutto in materiale plastico, e addirittura anche in un fusto da olio lubrificante. La discarica a cielo aperto è vicinissima alla variante che consente al traffico da e per Siena di bypassare Ghirlanda, in zona vecchio podere Mulinaccio.

Qui i soliti "furbetti" hanno deciso di scaricare tratti di tubazioni plastiche con tanto di riduttori, una vasca da bagno e, dulcis in fundo, un fusto dell’olio, vuoto, olio di solito usato per motori delle vetture o mezzi meccanici se non agricoli. La zona dove sono stati abbandonati questi rifiuti, è fra la già citata variante e il ponte della vecchia ferrovia, a due passi dal torrente che convoglia le acque del piano di Ghirlanda verso la Sata.

Purtroppo una nuova dimostrazione di come ci sia tanta incuria ed inciviltà nel trattare certi rifiuti. L’isola ecologica di Massa Marittima è facilmente raggiungibile ed è più agevole da raggiungere rispetto a questa area in località scoscesa ma, evidentemente, si è preferito, ancora una volta, non rispettare le regole. Sulla vicenda è stata presentata una segnalazione ai Carabinieri forestali.

R.P.