Va all’asta la Rta "Il Tombolo"

Cronaca

Elezioni a Semproniano Il sindaco Petrucci si candida di nuovo per "passione politica"

Il primo cittadino uscente annuncia i primi nomi che saranno in lista. Sull’altro fronte Cavezzini ha deciso di lasciare e denuncia: "Temo. che il Pd provinciale non lavori a un progetto per l’alternativa".