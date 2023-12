Va a cercare i funghi e si perde nel bosco

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana è intervenuto nella tarda serata di ieri, nel territorio comunale di Massa Marittima, per la ricerca di un disperso. Il Soccorso Alpino è stato attivato intorno alle 18 di ieri per le ricerche di un uomo di settant’anni, che, uscito nel pomeriggio di ieri per cercare funghi, nei boschi del comune di Massa Marittima, non era più rientrato a casa quando ormai si era fatto buio. Per questo motivo a fine pomeriggio i suoi familiari hanno dato l’allarme.

Sul posto si è subito diretta una squadra di tecnici della Stazione Monte Amiata, le unità cinofile del Soccorso Alpino e un’unità molecolare. Nel momento in cui andiamo in stampa il settantenne non era stato ancora ritrovato.

R.P.