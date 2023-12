"Ut pictura poësis" con Giuseppe Di Mauro e David La Mantia

Oggi alle 17 nella sede della Società Dante Alighieri in via Vinzaglio 25, avrà luogo il terzo incontro del nuovo percorso tematico "Ut pictura poësis", nel quale si vuole avvicinare fra loro linguaggi diversi della comunicazione e individuarne le reciproche corrispondenze. Giuseppe Di Mauro ci illustrerà alcune sue tele, spiegandoci la tecnica adottata e il proprio lavoro di creazione; David La Mantia, attraverso la lettura di prose liriche e versi, ci parlerà della propria ispirazione e degli argomenti affrontati. Giuseppe Di Mauro è pittore, scultore, poeta. Formatosi all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, ha maturato uno stile in cui forma e contenuto sanno equilibrarsi ed esprimere armonia attraverso una ricerca accurata del colore. David La Mantia è docente di Italiano e Latino al Liceo Scientifico Marconi di Grosseto. Ha lavorato a lungo come editor e ghost writer e pubblicato, per case editrici diverse, testi di tradizioni popolari, enogastronomia, racconti, poesie raccolte in antologie.