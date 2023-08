Giannella: trovata in spiaggia un’urna cineraria

Orbetello (Grosseto) 20 agosto 2023 – Rinvenimento di un’urna cineraria sulla spiaggia della Giannella, nel territorio comunale di Orbetello, stamani alle 11 circa. In seguito a una segnalazione pervenuta dalla sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, personale della Delegazione di Orbetello della Guardia Costiera, ha ritrovato in spiaggia, a circa 150 metri a sud dello stabilimento balneare “La Goletta”, una urna cineraria in legno con all'interno il relativo contenitore metallico vuoto, per raccogliere le ceneri del defunto.

Sul tappo di quest'ultimo è riportata la dicitura “Cimiteri capitolini” e la sigla relativa, mentre nell'urna in legno è riportato un altro codice identificativo. La guardia costiera ha verificato, altresì, che il contenitore delle ceneri era privo di qualsivoglia sigillo e con evidenti segni di apertura. Al suo interno è stata verificata la presenza di sassi che inducono a pensare la volontà di voler disperdere in mare, oltre ai resti del defunto, o della defunta, anche l'urna svuotata.

Per risalire agli autori di quanto descritto, gli uffici marittimi, che hanno recuperato l'urna, hanno avviato verifiche e chiesto notizie agli organismi preposti per accertare, se nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, siano state rilasciate autorizzazioni alla dispersione di ceneri in mare, riconducibili ai codici identificativi riportati sui due contenitori.