Un’auto danneggia tubatura del gas

Momenti di paura ieri mattina a Gavorrano, quando una vettura, forse per una manovra non perfetta, ha urtato e fatto saltare una tubazione della condotta del metano, in via delle Scuole, facendo scattare l’allarme per la fuoriuscita del gas. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno riparato il guasto. Intanto gli studenti , per precauzione, coordinati dagli insegnanti e dai bidelli, sono stati fatti uscire dalle aule e fatti allontanare dalla scula. Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco nel giro di pochi minuti hanno risistemato la condotta del gas e messo in sicurezza l’impianto e l’intera zona. Così le lezioni sono potute riprendere dopo questa pausa, breve ma necessaria per la sicurezza della collettività. Via delle Scuole, dove si trova l’ingresso principale delle scuole medie, è strada abbastanza stretta e forse è questa una delle motivazioni che hanno causato, insieme all’imperizia nel fare manovra, l’incidente poi risolto.

Roberto Pieralli