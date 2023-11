Una stanza per le donne a Follonica

Il Soroptimist Club Follonica e colline metallifere ha inaugurato una nuova "Stanza tutta per sé" all’interno della caserma Carabinieri sede della Compagnia di Follonica. Un ambiente pensato e realizzato dalle donne del Soroptimist Club e dai Carabinieri di Follonica, che ogni giorno, nello svolgimento dei loro vari compiti istituzionali, affrontano casi di violenza di genere. Non un ufficio, ma una stanza. E la differenza non è solo terminologica, ma di approccio. Una stanza appunto, dove la vittima è completamente al centro: non una (o un) semplice utente, non solo "denunciante", ma una persona che porta con sé un vissuto fatto di timori, insicurezze e sofferenze: elementi a cui, in quella stanza, i Carabinieri proveranno a dare, almeno in parte, risposta. Le storie, tutte diverse e dotate di grande complessità, meritano un’attenzione sempre nuova e totale, dedicata al singolo caso: i racconti sono lunghi, carichi di sofferenza, a volte ci sono ripensamenti e titubanze, derivanti dal fatto che i protagonisti delle vicende, di cui i Carabinieri si occupano, sono spesso conviventi, mariti e mogli, fidanzati o conoscenti, legati da sentimenti. Rapporti la cui comprensione merita, appunto, concentrazione e calma. Ecco il perché della "Stanza tutta per sé", allestita grazie al prezioso contributo del Soroptimist, e che dispone di arredi dedicati ma soprattutto di strumentazione specifica per l’audizione protetta delle vittime: computer, registratori e quanto altro la tecnologia mette a disposizione, anzi richiede tassativamente, per consentire ai Carabinieri di seguire ed indirizzare la vittima di una violenza domestica o di genere in un percorso delicato e mai facile.