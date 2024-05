Una serata tra le "Voci di Quartiere". Musica, teatro e idee per la zona "Europa"

Oggi sarà un sabato tra le "Voci di Quartiere" grazie all’iniziativa dell’associazione culturale "Chicchi d’Arte" che insieme all’associazione Tejidas offre una serata di teatro e musica a seguito del progetto nato grazie al contributo della Fondazione Crf per la riqualificazione delle Aree urbane e il supporto di Energia 365. Alle 18 si apre il sipario sulle restituzioni teatrali nate a seguito dei laboratori che si sono svolti nella sede di viale Europa 11 di Chicchi d’Arte e che hanno visto la creazione di due diverse performances. "In un vociar di Fanfole" è la rappresentazione nata dal laboratorio teatrale che ha coinvolto i partecipanti nello studio delle parole intese con un significato un po’ diverso da quello a cui siamo abituati. L’altra perfomance è "Voci". I ritmi della piazza di un quartiere che si alternano dal silenzio al caos trasportandoci in situazioni familiari che sanno di tranquillità ma anche sconvolgendoci con troppe parole, troppe voci, troppi pensieri. Una piazza che è luogo fisico ma che somiglia tanto anche a un luogo del pensiero, più interno e più intimo nel quale a volte si affollano le voci. La serata proseguirà con la musica a cura del gruppo Naledi. Durante la serata sarà possibile vedere il docuvideo che è stato realizzato a seguito del progetto di riqualificazione del quartiere Europa.

La serata è a ingresso gratuito ma è necessario prenotare chiamando i numeri 347 1301529, 347 8465612 o 327 3379372.