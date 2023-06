"Una Rsa per i nostri anziani Sarà realizzata da privati"

Si sta piano piano concretizzando il progetto di una nuova Residenza per anziani. Si tratta di un investimento economico importante per il territorio, di circa 6 milioni di euro. "Stiamo parlando di un’iniziativa privata – spiega il sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci –. La struttura è pensata come una moderna Rsa che potrà ospitare ottanta anziani e che darà lavoro a ottanta persone". Il primo cittadino spiega che i primi contatti tra il Comune e gli investitori privati che intendono costruire usa nel comune di Campagnatico ci sono stati, non solo, Pesucci ha già fatto una serie di passaggi con gli uffici regionali che lo hanno aiutato nelle pratiche burocratiche. Prossimamente la Rsa sbarcherà in consiglio comunale.

"Nella migliore delle ipotesi la struttura potrebbe essere pronta già a giugno del 2024 – prosegue Pesucci – . Al massimo si potrà arrivare a Settembre, sempre del prossimo anno". Per il comune guidato da Pesucci si tratta di un importante investimento che avrà importante ricadute anche occupazionali. "Pensare che si potranno aprire ottanta opportunità lavative in più è sicuramente una prospettiva importante per il nostro Comune – spiega – . In più, vorrei sottolineare, che si tratta di una struttura che vorrei definire intercomunale perchè gli ospiti non saranno solo del nostro territorio ma potranno provenire da Grosseto e da altri comuni limitrofi. Si tratterà di un albergo per anziani, una struttura con molti confort, un luogo dove sarà possibile essere assistiti e vivere con serenità la propria anzianità". La struttura sorgerà nel comune di Campagnatico, più esattamente adiacente alla zona artigianale della frazione di Arcille. "Questo progetto, arrivato grazie a dei privati che intendono investire sul nostro territorio – conclude Pesucci – rappresenta un altro tassello per il futuro di Campagnatico. Lo sviluppo di un territorio deve passare da tante azioni messe insieme, garantendo un futuro migliore a tutte le generazioni".

Nicola Ciuffoletti