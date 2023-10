"Una rosa per Norma". Successo all’incontro in sala Pegaso

Successo per l’incontro "Una rosa per Norma", organizzato e promosso dal Comitato 10 Febbraio in sala Pegaso per onorare la memoria della giovane studentessa istriana Norma Cossetto, che venne gettata agonizzante in una foiba. Silvano Olmi ha raccontato le vicende storiche dei territori al confine d’Italia e ha messo in luce le tante vicende che una certa storiografia da sempre cerca di piegare a logiche politiche. "Finalmente – ha spiegato– tutti noi possiamo ascoltare la verità sulla tragedia delle foibe e sui loro drammi".