Una petizione per salvare il liceo classico

I Giovani democratici di Orbetello lanciano una petizione online per chiedere di salvare il liceo classico lagunare. Gli organizzatori dell’iniziativa sono Francesco Bellumori, Matteo Porta (nella foto), Stella Traupe, Matteo Chiello, Federico Paneccasio e Cosimo Garofalo. In vista dell’incontro che l’amministrazione comunale avrà con il provveditore lunedì prossimo, per capire quale futuro sarà riservato allo storico istituto, fondato nel 1962, la raccolta di firme digitali mira appunto a rafforzare la voce del territorio, di fronte al rischio di un profondo impoverimento culturale. I ragazzi che hanno richiesto di iscriversi al classico di Orbetello sono dodici. Già negli anni passati, quando erano anche di meno, la classe è stata fatta partire organizzando sinergie con le materie in comune con gli altri indirizzi, scientifico o linguistico. "Negli ultimi anni – affermano i giovani del Pd – si può notare un forte disorientamento riguardo alla funzione sociale e civile della scuola, quella scuola che dovrebbe essere ascensore sociale e azzeratrice di disuguaglianze tramite la diffusione del sapere e della cultura, oggi si riduce spesso a essere l’anticamera del mondo del lavoro, il cui scopo principale diviene quello di preparare e formare i lavoratori di domani, professionalizzando gli studenti e le studentesse già dai 14 anni. Al contrario, il liceo classico rappresenta l’ideale di scuola quale luogo di formazione completa dell’individuo e di trasmissione di quel sapere fine a sé stesso, che è indispensabile per la crescita individuale e collettiva".

R.B.